Destruyeron más de 380 kilos de droga secuestrada en Concordia y Federación

El procedimiento estuvo supervisado por personal de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, quienes tuvieron a su cargo el traslado y control de la quema de las sustancias, todas ellas secuestradas en distintos operativos realizados en la región.

Según se informó a 7Paginas, de los 360 kilos de marihuana destruidos, 270 correspondían a procedimientos efectuados en el departamento Federación, mientras que 9 kilos fueron incautados en Concordia. En cuanto a la cocaína, 13 kilos provenían también de operativos en Federación y 10 kilos fueron secuestrados por la policía concordiense.

El acto contó con la presencia de la Jueza Federal Dra. Analía Ramponi, el Secretario del Juzgado Federal Dr. Alan Bergdolt, el Fiscal Federal Dr. Francisco Bernhart y la Dra. Cinthia Cibulska, además de representantes de la Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional.