Detectaron en Entre Ríos a dos menores peruanos que habían ingresado ilegalmente al país

Según se informó a 7Paginas, personal policial detuvo para control una camioneta Toyota Hilux, en la que se trasladaban una mujer mayor de edad junto a sus dos hijos, de 13 y 14 años. Al verificar la documentación, se constató que los menores no registraban ingreso al país ante la Dirección Nacional de Migraciones, por lo que se encontraban de manera ilegal en territorio argentino.

Ante esta situación, las autoridades notificaron a la progenitora que deberá regularizar la situación migratoria de sus hijos en un plazo perentorio, según lo establecido por las normas vigentes.

El caso adquiere especial relevancia en el actual contexto nacional, luego del triple crimen ocurrido en Florencio Varela, donde se vieron involucrados ciudadanos extranjeros que habían ingresado clandestinamente al país. Este nuevo episodio ocurrido en Entre Ríos reaviva el debate sobre los controles fronterizos y la cantidad de personas que logran cruzar sin registrarse oficialmente.