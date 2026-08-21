Detención de Rosatelli: Roncaglia negó una venganza por el 911 y no descartó la participación de más policías

Roncaglia remarcó que a la investigación la realizó la fuerza entrerriana, respecto al origen del hecho y al transporte de las drogas. Explicó que se apuntó a la camioneta y que, en ese marco, se llegó “a la eventual participación de este funcionario policial en la adquisición del vehículo”.

La pista se informó al Juzgado Federal y, como indica la normativa vigente, se ordenó la intervención de la Policía Federal “obedeciendo a la transparencia y a la imparcialidad”, acotó Roncaglia.

El ministro explicó que se abrió una causa paralela en la cual se determinó que la camioneta en cuestión tenía una chapa patente que pertenecía a otro vehículo, que también fue secuestrado y se hizo una investigación pericial.

“Así, se profundizó la investigación en dirección a esta sospecha que hay sobre el comisario Rosatelli y el Juzgado Federal ordenó cuatro allanamientos. Uno en el domicilio de Rosatelli, donde fue detenido; otro no en la Jefatura Departamental de Policía en general, sino en la oficina puntual de Rosatelli; otro en su estudio jurídico con presencia del Colegio de Abogados; y otro en Chajarí en el domicilio de un familiar”, reseñó el ministro.

Roncaglia sostuvo que “no hay una simple sospecha”, sobre Rosatelli, sino que expresó: “Por experiencia sé que cuando un juez federal dispone la detención de una persona -o de varias, como en este caso- y ordena la indagatoria, hay pruebas suficientes”.

“Nosotros tenemos por premisa ir hasta las últimas consecuencias sin importar los actores porque así tiene que ser. Hay que llevar tranquilidad a la ciudadanía: nadie está por sobre la ley y todos nos tenemos que someter. El que no lo hace está expuesto a que le pase lo que le pasó a este funcionario”, advirtió.

Más adelante, el ministro señaló que “hasta ahora Rosatelli es el único funcionario policial” detenido

«Nada que ver» con el 911

En otro tramo de sus declaraciones, Roncaglia pidió aclarar un punto, atento a que “los entrerrianos son muy especiales, sobre todo en el ámbito de la ciudad, donde empiezan a conjeturar e imaginar cuestiones”.

“Están hablando de que es una venganza por la denuncia del 911. Lo he escuchado, me lo hizo saber el jefe de Policía y la verdad que eso es absurdo. Acá no hay ningún armado de una causa contra Rosatelli. La Policía no tuvo nada que ver, mi ministerio ni yo tuvimos nada que ver, sino es la acción de un juez federal. Lo del 911 se está investigando. Nadie va a tapar nada y lo demostramos a diario”, manifestó.

Roncaglia defendió la investigación de la fuerza provincial y dijo no poder “entrar en detalle”, pero la calificó como “muy seria y profesional”-

“Yo tengo años en esto y pude ver los informes que le hicieron al juez y son muy concretos, puntuales y de mucha seriedad”, sostuvo.

Más adelante, comentó que cámaras de videovigilancia mostraron a la camioneta en cuestión “antes de ser usada para el narcotráfico moviéndose en Paraná” y remarcó que se trata “de un hecho puntual donde eventualmente participó uno o más funcionarios policiales en una operación de macro trafico”.

“Pido tranquilidad a la sociedad, que siga confiando en nosotros, en el Poder Ejecutivo y en nuestra Policia. Este es un mensaje de que nadie va a actuar por fuera de la ley, tenga la jerarquía que tenga, tenga el poder que tenga, la pertenencia a un partido político, no nos importa. A mí no me importa y así se lo dije al gobernador”, subrayó.

Roncaglia pidió “ver la parte positiva” dado que “la misma fuerza saca a las personas que no cumplen con la ley” y comparó: “No como en algún momento en que se miraba para otro lado, se lo cambiaba de destino o se escondía la basura debajo de la alfombra. En nuestra gestión no se hace eso”, diferenció.

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