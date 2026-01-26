Detenidos y policías heridos tras el desalojo de manifestantes en el puerto de Concepción del Uruguay

La medida de fuerza, impulsada por los estibadores, generó un nuevo foco de conflicto laboral en Entre Ríos y profundizó el reclamo por el respeto a los derechos laborales del sector. En ese contexto, y horas antes de que se dictara la conciliación obligatoria, los manifestantes impidieron el ingreso de camiones cargados con madera destinada a la exportación, lo que derivó en la intervención de la Policía de Entre Ríos y de la Prefectura Naval Argentina.

Según supo 7Paginas, el operativo de desalojo se llevó adelante luego de que los manifestantes desoyeran una advertencia judicial para cesar con el bloqueo. Durante el procedimiento se produjeron enfrentamientos, se utilizaron balas antitumultos y el accionar concluyó con personas detenidas y efectivos policiales heridos.

La intervención fue confirmada por el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, a través de un mensaje difundido en redes sociales al que tuvo acceso 7Paginas. “Actividad policial y de Prefectura Naval Argentina en el puerto de Concepción del Uruguay”, señaló el funcionario.

Roncaglia explicó que “un barco debía cargar madera para llevar al exterior y, en ese contexto, un grupo de personas sindicalizadas llegadas de distintos puntos del país intentaron impedir el ingreso de los camiones cargados”. Agregó que, “a pesar de la advertencia judicial de desistir de esa actividad, decidieron atacar a la policía, por lo que inmediatamente se restableció el orden y se dio cumplimiento a la manda judicial”.

Asimismo, el ministro remarcó que “queda claro que el derecho constitucional a la protesta, el cual se respeta, no puede vulnerar otros derechos, también contemplados en nuestra Constitución Nacional”.

Finalmente, Roncaglia informó que como consecuencia de los incidentes seis personas fueron detenidas y que se registraron policías heridos durante el operativo.

Cabe recordar que pasado el mediodía, y tal como lo había anticipado 7Paginas, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria en el conflicto colectivo que involucra a la empresa Urcel Argentina S.A. y al SUPA del Puerto de Concepción del Uruguay, en el marco de la Ley Nacional N° 14.786.