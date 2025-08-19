Detienen a peligrosos delincuentes de Buenos Aires tras cometer un robo en La Paz

Según informó la Policía a 7Paginas, durante un patrullaje sobre la Ruta Nacional 12, al llegar al km 630, los efectivos observaron un vehículo volcado y a unos metros a unos hombres que intentaban escapar. Tras una rápida intervención, los sujetos fueron interceptados y, al ser revisados, se les encontró una pistola 9 mm marca Taurus con municiones, procediendo a su aprehensión inmediata.

La inspección del vehículo reveló irregularidades: se trataba de un Ford Focus con dominio colocado que no coincidía con la numeración de sus cristales. Una verificación en el Registro de la Propiedad Automotor confirmó que el auto contaba con pedido de secuestro por robo, denunciado el 10 de julio de 2025 por la UFI 03 del Departamento Judicial de Morón.

Los detenidos, ambos mayores de edad y de 31 años, son oriundos de Hurlingham y San Martín, provincia de Buenos Aires. La policía también halló en el vehículo tres celulares, siete precintos, dos guantes de trabajo y una llave de otro vehículo, todos secuestrados y puestos a disposición de la Unidad Fiscal de La Paz.

En el marco de la investigación, se investiga si los imputados habrían cometido otros delitos relacionados. Los dos hombres permanecen alojados en la Departamental La Paz, mientras se llevan adelante las actuaciones judiciales correspondientes, inicialmente por tenencia ilegal de arma de fuego (Art. 189° C.P.A.).