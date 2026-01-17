Detienen a un delincuente que amenazó a una menor con un cuchillo mientras asaltaba a una familia de Concordia

Personal policial fue alertado sobre un hecho ilícito ocurrido este sábado por la madrugada en inmediaciones de calles Brown y Dr. Florenza de Concordia, donde de acuerdo a lo informado un sujeto que se desplazaba a bordo de una motocicleta de 110 cc intentó asaltar a una pareja que caminaba junto a su hija menor de edad.

Según se indicó, el individuo exhibió un arma blanca y exigió la entrega de una billetera y otras pertenencias. Ante la negativa, el agresor tomó por detrás a la menor, colocándole un cuchillo a la altura del cuello, logrando de esta manera que los padres entregaran el elemento solicitado.

Tras apoderarse de la billetera, el sujeto liberó a la menor e intentó darse a la fuga en la motocicleta, produciéndose un forcejeo con una de las víctimas. En ese momento, y ante los gritos de auxilio, vecinos de la zona acudieron en ayuda, entre ellos dos efectivos policiales que se encontraban de franco, quienes junto a otras personas lograron reducir al agresor.

Según informó Concordia Policiales, inmediatamente arribó al lugar personal policial motorizado de la Sección Cuerpo y Guardia, junto con un móvil de la Comisaría Cuarta, a cargo del oficial de guardia y del jefe de la dependencia, comisario Pedro Cepeda, procediendo a la detención del sujeto, quien intentaba huir del lugar.

Al tomar conocimiento de lo sucedido, el fiscal José Arias dispuso la detención del individuo por el presunto delito de tentativa de robo calificado en flagrancia. Además, ordenó el secuestro de la motocicleta en la se desplazaba el aprehendido, una Motomel Blitz 110 cc, y un cuchillo de unos 20 cm.