Detienen a un sujeto que intentaba ingresar con droga a Federación

El operativo tuvo lugar alrededor de las 21 horas sobre la Ruta Provincial 44, a la altura del kilómetro 5,5, donde personal de la División Drogas Peligrosas y de la Comisaría Suburbios llevaba adelante controles de rutina.

En ese contexto, los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil Renault Logan en el que se trasladaban cinco ocupantes. Según se informó, los mismos presentaban un marcado estado de nerviosismo, lo que motivó una inspección más exhaustiva del vehículo.

Durante el control, los uniformados advirtieron la presencia de un envoltorio de dudosa procedencia en el interior del rodado, por lo que se dio intervención a las autoridades judiciales, que ordenaron la requisa vehicular y personal.

Con la intervención del can detector de narcóticos “Román”, se confirmó la presencia de sustancias ilícitas dentro del automóvil. Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de dos envoltorios de nylon que arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína, un teléfono celular y el vehículo en cuestión.

Asimismo, se dispuso la detención de uno de los ocupantes, un hombre mayor de edad, quien quedó alojado en dependencias de la Jefatura Departamental Federación, a disposición de la Justicia.

El resto de los ocupantes fue identificado en el lugar, continuándose con las actuaciones correspondientes en el marco de la causa.