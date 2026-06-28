Detienen a una joven vendiendo cocaína en plena vía pública durante un operativo en Villa Busti de Concordia

El procedimiento se desarrolló en el marco de los controles preventivos que las fuerzas de seguridad vienen intensificando en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, efectivos de la Sección Motorizada patrullaban la zona de Cortada A. Niez, en dirección al arroyo Manzores, cuando advirtieron una actitud sospechosa por parte de una mujer.

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, al notar la presencia de los uniformados, la joven intentó deshacerse de una media de color blanco arrojándola al suelo. Al ser inspeccionada, los efectivos comprobaron que en su interior había varios envoltorios de nylon que contenían una sustancia blanquecina.

De inmediato intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó las pruebas de orientación correspondientes. El análisis confirmó que la sustancia era cocaína.

Como resultado del procedimiento, los policías secuestraron 30 envoltorios de cocaína, un teléfono celular y una importante suma de dinero en efectivo distribuida en billetes de distintas denominaciones, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Por disposición de la fiscal Julia Rivoira, la joven, de 21 años de edad, fue detenida y quedó imputada por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.