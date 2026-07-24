Detienen en las calles de Concordia a un ciudadano paraguayo con 160 dosis de cocaína

El procedimiento se llevó a cabo en los barrios Nueva Esperanza, Larroca, 27 de Noviembre y Agua Patito, con la participación de efectivos de diferentes áreas de la Jefatura Departamental Concordia y de la Comisaría Séptima, en el marco de las acciones preventivas que la Policía viene realizando para combatir el narcomenudeo.

Según se informó a 7Paginas, el operativo comenzó cuando personal de la Sección Motorizada que patrullaba la zona de calles Yuquerí y Nogueira intentó identificar a un hombre que caminaba por el lugar. Al advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la fuga y, mientras era perseguido, arrojó una media que contenía varios envoltorios.

Finalmente, el individuo fue interceptado por los uniformados y se dio intervención a la División Drogas Peligrosas, cuyos efectivos realizaron las pruebas de campo sobre la sustancia secuestrada. Los análisis confirmaron que se trataba de cocaína fraccionada en 160 dosis listas para su comercialización.

Ante el resultado de las pericias, la fiscal de turno, Dra. Julia Rivoira, ordenó la aprehensión del hombre por el supuesto delito de tenencia simple de estupefacientes, quedando alojado a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.

El procedimiento se enmarca en los operativos preventivos que la Policía de Entre Ríos viene desarrollando en distintos sectores de Concordia con el objetivo de prevenir delitos y combatir la venta de estupefacientes en los barrios de la ciudad.

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