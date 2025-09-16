Detuvieron a cinco integrantes de una banda narco-criminal de Concordia

Cinco detenidos y secuestro de armas

Como resultado, fueron detenidos tres hombres sobre quienes pesaban órdenes de captura por tenencia de armas de guerra, a quienes además se les practicaron pruebas de dermotest bajo la supervisión de la División Policía Científica.

En las viviendas allanadas se secuestraron, 05 plantines de cannabis sativa y 2,4 gramos de marihuana,

Un arma de fuego calibre 9mm marca Glock con 19 cartuchos,

Un revólver calibre .32 marca Jaguar con número de serie suprimido y seis cartuchos,

Un cartucho calibre .12/70 y uno calibre .44 Magnum,

Un automóvil Peugeot 207,

Dinero en efectivo: $2.782.560 pesos argentinos y 840 pesos uruguayos (devolvieron la suma a la notificada en una de las viviendas con conocimiento de la fiscal Daniela Montangie).

Agente herido por mordedura de perro

Durante el ingreso a una de las fincas, un funcionario del Grupo Especial de Custodia (G.E.C.) fue atacado por dos perros mestizos de tamaño mediano, sufriendo una lesión en el antebrazo izquierdo producto de una mordedura. Los animales debieron ser reducidos para garantizar la continuidad del procedimiento, con la intervención del veterinario policial.

Investigación en curso

Los cinco aprehendidos quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras se avanza con las pericias sobre el material secuestrado y la investigación por la balacera registrada días atrás en Concordia.

Redaccion de 7Paginas