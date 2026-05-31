Detuvieron a los que incendiaron un camión en Concordia

Una minuciosa investigación conducida por las autoridades policiales y judiciales de Concordia permitió esclarecer el atentado perpetrado contra un vehículo de gran porte el pasado martes 26 de mayo de 2026. Mediante una serie de allanamientos simultáneos dictados por la Justicia local, las fuerzas de seguridad lograron detener a tres hombres, señalados como los responsables intelectuales y materiales de planificar y ejecutar el incendio intencional del rodado mientras se encontraba estacionado en la vía pública.

La causa penal, que se inició inmediatamente después del ataque, estuvo coordinada por la fiscal Dra. Julia Rivoira. Tras recopilar testimonios, análisis de cámaras de seguridad y trabajos de campo, la funcionaria solicitó los procedimientos que fueron autorizados por el Juez de Garantías, Dr. Mauricio Guerrero.

Según informaron fuentes del caso a 7Paginas, el móvil del ataque estuvo motivado por conflictos de larga data que el presunto autor intelectual mantenía con el propietario del camión damnificado.

Las irrupciones policiales fueron ejecutadas por el personal de la Comisaría Segunda y se concentraron en tres propiedades ubicadas de forma estratégica en la zona urbana de Concordia: en las intersecciones de calles Isthilart e Italia, Laprida y Pueyrredón, y La Pampa e Italia.

Como resultado inmediato del despliegue en estos domicilios, se logró la captura de los tres principales sospechosos:

El presunto autor intelectual: Un hombre de 33 años de edad, sindicado como el encargado de planificar el ataque por la disputa personal previa con el dueño del camión.

Los presunto autores materiales: Dos jóvenes de 21 y 24 años, identificados como quienes se encargaron de iniciar el fuego sobre la unidad en la vía pública.

Arsenal, combustible y estupefacientes secuestrados

Además de las detenciones, las requisas domiciliarias arrojaron el hallazgo de elementos que complican severamente la situación procesal de los imputados y ratifican la logística utilizada para el ataque. Entre lo incautado por el personal policial se destaca:

Insumos para el ataque: Dos (02) bidones con combustible y prendas de vestir varias que guardan relación con las utilizadas el día del hecho.

Armamento: Un (01) rifle calibre .22 marca Marlin.

Tecnología: Siete (07) teléfonos celulares que serán analizados para rastrear las comunicaciones internas de la banda.

Drogas: 987 gramos de marihuana.

Detalle del abundante stock de municiones secuestrado:

(01) caja con 20 cartuchos calibre .300 Win. Mag.

(07) cajas con 10 cartuchos calibre 12 PG.

(01) caja con 5 cartuchos calibre .22 LR marca Águila.

(02) cajas con 50 cartuchos calibre .22 LR marca Federal.

(02) cajas con 50 cartuchos calibre 9 mm marca Stopping Power.

(01) caja con 50 cartuchos calibre 9 mm marca Magtech.

A pesar del éxito de los operativos del sábado y del arresto de los tres sospechosos, desde la Jefatura Departamental confirmaron que las tareas de inteligencia criminal continúan en marcha. De acuerdo a los datos que constan en el expediente, la Policía se encuentra trabajando activamente para identificar, localizar y detener a un tercer sospechoso material que habría prestado apoyo directo durante la ejecución del incendio del camión. Todos los elementos secuestrados y los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.