Detuvieron a Pastora de la zona sur de Concordia por millonaria estafa

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Giuliani, entre Brown y Leguizamón, por orden del Juzgado de Garantías a cargo del doctor Ives Bastián, con intervención del fiscal José Arias.

Una compra trucha y un pago falso

La investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por un comerciante de la ciudad de Villaguay, propietario de un local de bebidas, quien relató que había sido contactado por WhatsApp por un supuesto cliente interesado en comprar una importante cantidad de productos.

Según su testimonio, el comprador le envió un comprobante de pago falso de Mercado Pago por un monto de $4.571.000, simulando haber concretado la transferencia. La entrega de la mercadería fue pactada para la tarde del miércoles en el domicilio de la sospechosa.

Cuando el comerciante advirtió el engaño, dio aviso inmediato a la policía, que rápidamente se movilizó hacia el lugar.

El operativo policial

Al llegar, el comisario Mario Mattio y personal de la Comisaría Primera montaron un operativo cerrojo para evitar la salida o traslado de los productos, mientras aguardaban la orden judicial. Una vez autorizado el allanamiento, se encontraron en el domicilio 180 botellas de Fernet Branca (750 ml), 126 botellas de vino espumante Lui Brut Nature (Pinot Noir), 66 botellas de Chandon Extra Brut y 60 botellas de vodka Smirnoff, entre otras bebidas.

Todo el cargamento fue secuestrado y trasladado como evidencia, mientras que la moradora fue detenida y trasladada a la Jefatura Departamental.

Una vecina conocida

Fuentes policiales confirmaron que la detenida, apodada “La Pastora”, es ampliamente conocida en el barrio por su rol dentro de una comunidad religiosa. La mujer quedó a disposición de la fiscalía de turno, mientras continúa la investigación para determinar si existen otros implicados en la maniobra.

El adolescente de 15 años que se encontraba en la vivienda no fue detenido, aunque quedó identificado y será citado para declarar ante la justicia en las próximas horas.

Con información de Concordia policiales

Redacción de 7Paginas