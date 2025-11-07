7PAGINAS

Viernes 7 de noviembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Detuvieron a un concordiense que viajó a Federal con panes de marihuana y cocaína

Efectivos de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Federal llevaron adelante un operativo en la terminal de ómnibus de esa ciudad, que terminó con la detención de un hombre oriundo de Concordia que transportaba estupefacientes.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Segun lo informado a 7Paginas, el procedimiento se concretó en horas de la tarde del martes 4 de noviembre, cuando los agentes identificaron a un pasajero que había llegado desde Concordia. Con la autorización del Juzgado de Garantías local y la intervención de la Unidad Fiscal de Federal, se realizó una requisa personal, hallándose entre sus pertenencias tres panes de marihuana, con un peso cercano a un kilo, y quince envoltorios con cocaína que superaban los 100 gramos, además de dinero en efectivo.

Tras el hallazgo, el individuo fue aprehendido y trasladado a la Jefatura Departamental Federal, quedando a disposición de la justicia por infracción a la Ley Nacional 23.737 y su adhesión provincial 10.566.

En continuidad con la investigación, durante la tarde del miércoles una comisión policial de la misma División realizó un allanamiento en una vivienda de Concordia, donde se incautaron elementos de interés para la causa.