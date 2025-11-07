Detuvieron a un concordiense que viajó a Federal con panes de marihuana y cocaína

Segun lo informado a 7Paginas, el procedimiento se concretó en horas de la tarde del martes 4 de noviembre, cuando los agentes identificaron a un pasajero que había llegado desde Concordia. Con la autorización del Juzgado de Garantías local y la intervención de la Unidad Fiscal de Federal, se realizó una requisa personal, hallándose entre sus pertenencias tres panes de marihuana, con un peso cercano a un kilo, y quince envoltorios con cocaína que superaban los 100 gramos, además de dinero en efectivo.

Tras el hallazgo, el individuo fue aprehendido y trasladado a la Jefatura Departamental Federal, quedando a disposición de la justicia por infracción a la Ley Nacional 23.737 y su adhesión provincial 10.566.

En continuidad con la investigación, durante la tarde del miércoles una comisión policial de la misma División realizó un allanamiento en una vivienda de Concordia, donde se incautaron elementos de interés para la causa.