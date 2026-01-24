Detuvieron a un delincuente de Chajarí que había cometido un robo horas antes

Según se informó a 7Paginas, el hecho investigado ocurrió el pasado 23 de enero en una vivienda ubicada sobre calle Tratado del Pilar. A partir de las tareas investigativas realizadas, en la jornada de este sábado 24 de enero, alrededor de las 16:45 horas, se dio cumplimiento a una medida judicial de allanamiento, registro domiciliario, requisa personal y orden de detención en un inmueble situado en Pasaje Fleitas García N° 1030.

El procedimiento, en el marco de actuaciones caratuladas “NN s/ Hurto Calificado”, arrojó resultado positivo. Durante el operativo se procedió al secuestro de prendas de vestir que habrían sido utilizadas por el autor al momento de cometer el ilícito, un teléfono celular y dos cadenitas de oro con dijes en forma de cruz, elementos que guardan relación directa con la causa investigada.

Como resultado del operativo, se concretó la detención del encausado, quien fue trasladado y quedó alojado en la Alcaldía Judicial de la Comisaría N° 1, permaneciendo a disposición de la Unidad Fiscal interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes.