Detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual en el asentamiento de La Bianca

El episodio tuvo lugar en una vivienda precaria ubicada en inmediaciones de calles Eva Perón y Pública 1. Según los primeros datos, una madre —quien tiene siete hijos— denunció a su pareja por presunto abuso sexual sin acceso carnal en perjuicio de una de sus hijas menores de edad. El acusado sería padrastro de la víctima.

La denuncia fue radicada el día sábado, tras lo cual la mujer y la menor fueron trasladadas a la Comisaría del Menor y la Familia para la correspondiente intervención y resguardo.

A partir de ese momento, efectivos de la Comisaría Sexta iniciaron las tareas investigativas que derivaron en un allanamiento y la detención del sospechoso en su lugar de trabajo. Durante el procedimiento, se secuestraron un teléfono celular, prendas de vestir y otros elementos que serán sometidos a pericias.

En tanto, durante la mañana del domingo se registró un importante despliegue policial en la vivienda donde habría ocurrido el hecho, realizándose tareas de perimetría y otras diligencias judiciales.

La causa se encuentra en plena etapa investigativa, bajo la órbita de la Justicia, que busca reunir pruebas y avanzar en el esclarecimiento del hecho.

La Misiva grupo CAI-Redacción de 7Paginas