Viernes 27 de febrero de 2026
Detuvieron a un hombre cuando robaba en un galpón del ex emplazamiento en Federación

Un sujeto fue detenido en la tarde de este jueves 26 por personal de la Comisaría Segunda de Federación, luego de ser sorprendido mientras sustraía distintos elementos de un galpón ubicado sobre calle Buenos Aires, en la zona del ex emplazamiento.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

De acuerdo a la información brindada a 7Paginas, el individuo había forzado el portón de ingreso al galpón y se encontraba llevándose diversos objetos, entre ellos cables, una motosierra, un taladro a batería y herramientas de albañilería.

En el lugar también participaba otro hombre, quien logró darse a la fuga atravesando un campo cercano antes de que arribara el personal policial.

Tras la intervención, los efectivos lograron recuperar la totalidad de los elementos sustraídos. La Fiscalía en turno dispuso la detención del aprehendido por el delito de robo en flagrancia, quedando alojado a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones de rigor.