Detuvieron a un hombre cuando robaba en un galpón del ex emplazamiento en Federación

De acuerdo a la información brindada a 7Paginas, el individuo había forzado el portón de ingreso al galpón y se encontraba llevándose diversos objetos, entre ellos cables, una motosierra, un taladro a batería y herramientas de albañilería.

En el lugar también participaba otro hombre, quien logró darse a la fuga atravesando un campo cercano antes de que arribara el personal policial.

Tras la intervención, los efectivos lograron recuperar la totalidad de los elementos sustraídos. La Fiscalía en turno dispuso la detención del aprehendido por el delito de robo en flagrancia, quedando alojado a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones de rigor.