Detuvieron a un hombre en La Criolla por presunta explotación laboral de trabajadores rurales

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, bajo directivas de la Justicia Federal, luego de una denuncia que alertaba sobre las condiciones en las que se encontraban trabajando y viviendo varias personas en un campo de la zona.

La causa se inició a partir de una presentación que advertía sobre la existencia de trabajadores rurales desempeñando tareas en un contexto de extrema precariedad. A raíz de ello, la Fiscalía Federal de Concordia, a cargo del fiscal Francisco José Bernhardt, encomendó las tareas investigativas a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Concordia.

Vivían sin agua potable ni condiciones mínimas

Según informaron fuentes policiales, las averiguaciones permitieron corroborar gran parte de las irregularidades denunciadas. Los investigadores constataron que los trabajadores residían en construcciones inconclusas, sin acceso a servicios esenciales como agua potable, calefacción y otras condiciones mínimas de habitabilidad.

Además, se verificó que los empleados no contaban con registración laboral ni cobertura social, circunstancias que derivaron en la intervención judicial por una posible infracción a la Ley 26.364 de Trata de Personas.

Los elementos reunidos durante la investigación fueron presentados ante el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, quien ordenó el allanamiento del establecimiento rural.

Allanamiento y detención

Durante el operativo, los efectivos federales ingresaron al predio y procedieron a la detención del responsable del campo, un ciudadano argentino mayor de edad, quien quedó a disposición de la Justicia Federal.

Asimismo, durante la requisa fueron secuestrados diversos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos un revólver calibre 22, una escopeta calibre 16/70, una carabina calibre 16, cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo en billetes de baja denominación, cuadernos con anotaciones y documentación vinculada a la actividad desarrollada en el establecimiento.

Continúa la investigación

La Justicia Federal ahora busca determinar el alcance de las presuntas maniobras de explotación laboral y establecer si existieron otras víctimas o responsabilidades vinculadas al funcionamiento del establecimiento rural.

El detenido permanece acusado de presunta trata de personas con fines de explotación laboral, mientras avanzan las actuaciones judiciales para esclarecer completamente los hechos denunciados.

El caso vuelve a poner en foco las condiciones laborales en algunos establecimientos rurales de la región y la importancia de los controles para garantizar el cumplimiento de los derechos básicos de los trabajadores.

Con informacion de Ahora

Redaccion de 7Paginas