Detuvieron a un hombre por exhibiciones obscenas dentro de un colectivo de Concordia

El hecho ocurrió alrededor de las 11:25 horas, cuando personal de la Comisaría Segunda fue comisionado a la intersección de calles Vélez Sarsfield y Feliciano tras un llamado realizado por el chofer de la línea 4.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con una joven de 18 años que viajaba en la parte trasera del colectivo. Según relató la denunciante, el hombre se encontraba sentado frente a ella cuando comenzó a exhibir sus genitales. Posteriormente, siempre de acuerdo a su testimonio, el individuo empezó a orinar dentro de la unidad de transporte.

Ante la situación, la joven alertó de inmediato al conductor del colectivo, quien solicitó la intervención policial para controlar el incidente.

Tras recabar los testimonios correspondientes y poner en conocimiento de lo sucedido a la Fiscalía de Género, el fiscal Juan Pablo De Giambattista dispuso la aprehensión de Jorge Cabral, de 52 años de edad, por el supuesto delito de exhibiciones obscenas.

El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias del hecho.

Grupo CAI, La Misiva