Detuvieron a un hombre por presunta venta de drogas en una plaza de Federación

Según se informó a 7Paginas, el procedimiento tuvo lugar alrededor de las 19 horas, cuando los efectivos se encontraban realizando tareas preventivas en el espacio público y procedieron a la identificación de un individuo. Al ser consultado por sus datos filiatorios, el sujeto adoptó una actitud sospechosa, lo que motivó la intervención de las autoridades judiciales competentes.

Con la participación de un perro detector de narcóticos, se realizó una inspección sobre una riñonera de color negro que llevaba el hombre, la cual arrojó resultado positivo para la presencia de sustancias estupefacientes. Ante esta situación, se procedió al secuestro formal de los elementos hallados en su interior.

Entre lo incautado se detalló un teléfono celular, un total de 20,9 gramos de clorhidrato de cocaína y un blíster con pastillas, cuya procedencia y composición quedaron sujetas a peritajes.

Por disposición judicial, el individuo fue detenido y trasladado a dependencias de la Jefatura Departamental Federación, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.