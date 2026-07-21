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Martes 21 de julio de 2026
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Detuvieron a un hombre que robó en una vivienda en zona rural de Federación: fue sorprendido con los objetos sustraídos

Un rápido accionar de la Policía de Federación permitió detener este martes a un hombre que había ingresado a una vivienda aprovechando la ausencia de sus propietarios y sustraído diversos elementos del interior del inmueble.
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Redacción 7Paginas

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Segun lo informado a 7Paginas, el hecho ocurrió alrededor de las 16 horas en inmediaciones de la Ex Ruta Nacional 14 y Tránsito Pesado, en la zona de Colonia Flores. Un llamado telefónico a la Sala del Comando alertó sobre un individuo que habría cometido un robo en una vivienda cuyos moradores no se encontraban en ese momento.

De inmediato, efectivos de la Comisaría Segunda se dirigieron al lugar y lograron localizar al sospechoso cuando aún llevaba consigo varios de los objetos sustraídos.

Entre los elementos recuperados se encontraban cuchillos, cortinas, una plancha para el cabello, un afilador de cuchillos y un martillo, entre otros efectos que habían sido robados minutos antes de la vivienda.

Tras constatar que se trataba del autor del hecho, el hombre fue aprehendido y, luego de las actuaciones de rigor y la comunicación con las autoridades judiciales competentes, quedó detenido por el supuesto delito de hurto en flagrancia.

La investigación continúa para completar las diligencias correspondientes y restituir los elementos recuperados a sus propietarios.

 