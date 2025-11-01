Detuvieron a un sujeto de Federación acusado de narcomenudeo

Las diligencias judiciales se realizaron en barrios CAFESG (calle Pablo Areguatí) y FONAVI (calle Santa Fe), y contaron con la participación de la División de Toxicología, el Grupo Especial de Infantería de Federación y Chajarí, bajo la supervisión del Jefe Departamental Federación y la Fiscalía en turno.

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, los procedimientos arrojaron resultados positivos, logrando el secuestro de envoltorios con marihuana y clorhidrato de cocaína, una balanza de precisión, recortes de nylon, municiones de distintos calibres, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

Además, los efectivos incautaron una motocicleta, una motoguadaña, un horno microondas y una carabina calibre .22 magnum, presuntamente relacionados a los intercambios delictivos investigados.

Durante el operativo, fueron identificadas varias personas y se produjo la detención de un hombre, sindicado como responsable del presunto punto de venta de estupefacientes en esa zona de la ciudad.

Fuentes policiales destacaron que el procedimiento culminó sin incidentes y con resultados satisfactorios, en el marco de las tareas permanentes de prevención y lucha contra el narcomenudeo que se desarrollan en el departamento Federación.