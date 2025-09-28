Detuvieron a una banda de cuatreros en Federal

Según informó la policía a 7Paginas, el operativo se concretó alrededor de las 06:00, cuando los efectivos interceptaron una camioneta Ford Ranger en la que se trasladaban los sospechosos, todos con domicilio en la ciudad de Federal. Según informaron las fuentes policiales, los ocupantes se encontraban en “evidente actitud de caza” y sin autorización del propietario del campo.

En el interior del vehículo se halló un fusil marca Sabatti modelo Rover calibre 30-06, con mira telescópica Meopta, trece municiones del mismo calibre, dos medias reses de chancho jabalí, una linterna, un cuchillo con vaina y chaira, además de un trípode.

Las autoridades confirmaron que el procedimiento se realizó por infracción a la Ley Provincial de Caza N° 4841, que regula la actividad cinegética en Entre Ríos. Todo el material incautado fue secuestrado, aunque no se procedió al decomiso de la especie abatida.

La policía informó que las actuaciones fueron elevadas a las autoridades judiciales correspondientes para continuar con las diligencias de rigor.