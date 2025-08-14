7PAGINAS

Jueves 14 de agosto de 2025
Detuvieron a una mujer que vendía drogas en uno de los barrios del sur de Concordia

En un operativo realizado durante la tarde de este miércoles, la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina llevó adelante cuatro allanamientos en el barrio María Goretti, donde se investigaba la venta de estupefacientes.
La investigación, que venía desarrollándose desde hacía varias semanas, permitió establecer que en los domicilios allanados se comercializaban drogas. Durante los procedimientos, los agentes federales secuestraron más de 50 dosis de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, elementos de corte, un teléfono celular y otros objetos de interés para la causa.

Como resultado de los operativos, fue detenida una mujer mayor de edad, acusada de infringir la Ley 10.566 (narcomenudeo) en adhesión a la Ley Nacional 23.737. La detenida fue trasladada inicialmente a la sede de la Policía Federal en calle A. Del Valle 328 y posteriormente alojada en la Comisaría del Menor y la Familia.

Según lo informado a 7Paginas, en esta causa interviene el Juzgado N.º 3 de Concordia, a cargo del Dr. Fabricio Ledesma, y la Unidad Fiscal de Concordia, dirigida por el Dr. Fabio Zabaleta.