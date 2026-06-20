Detuvieron a una pareja acusada de realizar estafas con comprobantes falsos en comercios de Concordia

La causa se inició luego de que una mujer, un hombre y un menor de edad concurrieran a un comercio local donde adquirieron prendas de vestir y acreditaran el supuesto pago exhibiendo un comprobante digital apócrifo. Tras concretar la compra, los comerciantes advirtieron que el dinero nunca había sido acreditado en la cuenta correspondiente.

A partir de la denuncia, efectivos policiales comenzaron una serie de tareas investigativas que permitieron determinar que los mismos individuos habrían utilizado idéntica modalidad para concretar maniobras similares en otros comercios de la ciudad.

Según se informó a 7Paginas, los sospechosos exhibían comprobantes falsos que simulaban transferencias o pagos electrónicos realizados a través de Mercado Pago, logrando engañar a los comerciantes y retirándose con la mercadería sin efectuar el pago real.

En el marco de la investigación por el supuesto delito de estafa, este viernes personal de la Comisaría Primera llevó adelante un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías N° 4 de Concordia, a cargo de la jueza Carola Seró.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Andrade y arrojó resultados positivos para la pesquisa. Durante el operativo, los uniformados secuestraron dos teléfonos celulares, la suma de 40 mil pesos en efectivo y otros elementos considerados de interés para el avance de la causa.

Las actuaciones continúan con el objetivo de establecer la cantidad total de hechos cometidos bajo esta modalidad y determinar si existen más comercios afectados por las maniobras investigadas.

Desde la Policía recordaron a comerciantes y emprendedores la importancia de verificar la efectiva acreditación de las transferencias antes de entregar mercadería, especialmente ante operaciones realizadas mediante aplicaciones de pago digital, una modalidad de estafa que ha registrado diversos casos en los últimos años.