Detuvieron a una pareja narco en Concordia y secuestraron casi un kilo de cocaína de máxima pureza

El procedimiento se desarrolló en el marco de la causa N° 22/2025, caratulada “Policía de Entre Ríos – Jefatura Departamental Concordia – División Drogas Peligrosas s/ actuaciones de oficio”, legajo N° A-2379, relacionada a la IPP N° 12806/25, que se tramita ante el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Dr. Edwin Ives Bastián, con intervención del fiscal Dr. Fabio Zabaleta.

Según se informó oficialmente a 7Paginas, entre las 18:00 y las 23:00 horas del sábado 20 de diciembre se realizaron cinco allanamientos con resultados positivos en viviendas ubicadas sobre calle 58, entre Dr. Saure y Yamandú Rodríguez, en el barrio San Jorge, jurisdicción de Comisaría Séptima.

Como resultado de los procedimientos, se secuestró un trozo compacto rectangular de cocaína junto a diez envoltorios de la misma sustancia, con un peso total de 828 gramos. Además, se incautó un envoltorio de marihuana con un peso de 1,5 gramos, una importante suma de dinero en efectivo que asciende a 1.006.300 pesos, y diversos elementos vinculados a la actividad ilícita.

Entre los secuestros también se destacan varias balanzas digitales de precisión, numerosas bolsas de nylon, un total de 16 teléfonos celulares, una cámara de videovigilancia con su respectiva tarjeta de memoria, un pendrive, y documentación relacionada a la compra-venta de un camión Mercedes Benz. Asimismo, fue secuestrado un camión de la misma marca, dominio WIK-017, presuntamente vinculado a la causa.

En el marco del operativo, fueron detenidas dos personas: Enriquez Antonio Darío, de 46 años, y Iglesias María Verónica, de 44 años, ambos domiciliados en la ciudad de Concordia, quienes quedaron a disposición de la Justicia.