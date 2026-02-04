Detuvieron a una pareja que se dedicaba a la venta de drogas en la zona oeste de Concordia

Según se informó a 7Paginas, el procedimiento se desarrolló entre las 18:45 y las 20:30 horas, en cumplimiento de órdenes de allanamiento emitidas por el Juzgado de Garantías local. Las medidas fueron ejecutadas en distintos domicilios ubicados en la zona oeste de la ciudad.

Como resultado de los allanamientos, los efectivos policiales procedieron al secuestro de 37 envoltorios que contenían marihuana, 7 envoltorios con cocaína, la suma de 169.000 pesos en efectivo y un teléfono celular, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Asimismo, fueron aprehendidas dos personas, una mujer y un hombre, quienes quedaron supeditados a la causa por el supuesto delito de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.