Detuvieron a uno de los tres sujetos que habían amenazado a un vecino en Concordia

Los procedimientos, ordenados por el Juzgado de Garantías local y supervisados por la fiscal de turno, Dra. Daniela Montangie, arrojaron resultados positivos. En los domicilios allanados se secuestraron un arma de fuego tipo pistola calibre .22, dos cargadores, 86 cartuchos del mismo calibre, además de un proyectil .22, un cartucho calibre 9mm, uno calibre 1125 y otro calibre 12/70 (AT).

Como resultado de los operativos, uno de los sospechosos fue aprehendido por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego, quedando a disposición de la Justicia.

Las investigaciones continúan para dar con los otros dos involucrados en el hecho de amenazas.

