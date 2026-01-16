7PAGINAS

Viernes 16 de enero de 2026
Detuvieron al autor de un violento arrebato que dejó a una vecina lesionada en Concordia

En el marco de una investigación por un violento hecho delictivo ocurrido el pasado 9 de enero en la ciudad de Concordia, personal policial logró la detención del sujeto acusado de haber asaltado y lesionado a una vecina durante un arrebato.
Según se informó a 7Paginas, tras el hecho —en el que el individuo sustrajo pertenencias a una ciudadana y le provocó lesiones— se iniciaron tareas investigativas tendientes a establecer la identidad del autor. El trabajo realizado por los efectivos permitió reunir elementos probatorios suficientes para que el Juzgado de Garantías local librara órdenes de allanamiento.

Los procedimientos se llevaron a cabo en horas de la mañana de este jueves, alrededor de las 10, en distintos domicilios ubicados en la zona oeste de la ciudad. Como resultado de los operativos, se logró el secuestro de elementos de interés para la causa y la captura del sospechoso, quien fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.