Detuvieron al conductor que atropelló a un policía de Concoredia, lo dejó gravemente herido y escapó

Tal lo informado opotunamente por 7Paginas, el siniestro ocurrió el pasado domingo en la esquina de San Lorenzo e Isthilart. Tras una investigación basada en cámaras de seguridad y testimonios, la Policía identificó al presunto responsable, allanó su domicilio y secuestró el automóvil involucrado.

La Policía de Entre Ríos detuvo al hombre acusado de protagonizar un grave siniestro vial en Concordia, en el que un funcionario policial resultó con heridas de extrema gravedad, para luego darse a la fuga sin asistir a la víctima.

El procedimiento fue el resultado de una investigación desarrollada por personal policial, que permitió identificar al conductor de un Renault Megane gris involucrado en el hecho ocurrido durante la noche del 19 de julio, en la intersección de San Lorenzo e Isthilart.

El policía permanece internado en grave estado

De acuerdo con la investigación, el siniestro involucró a una motocicleta Honda CB 190 cc, conducida por un funcionario policial, y un automóvil Renault Megane.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al motociclista tendido sobre la vereda e inconsciente, por lo que fue trasladado de urgencia en una ambulancia del servivio de emergencia 107 al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Desde el nosocomio informaron que el uniformado sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave, con un puntaje Glasgow de 5 sobre 15, además de hemorragia cerebral, traumatismo cerrado de tórax y contusión pulmonar bilateral.

Actualmente permanece internado con asistencia respiratoria mecánica, con pronóstico reservado y bajo permanente evaluación neurológica. La médica policial estimó un tiempo de recuperación de al menos 35 días, sujeto a la evolución de su estado de salud.

Las primeras pericias y el análisis de cámaras de seguridad permitieron reconstruir la mecánica del accidente.

Según la investigación, el Renault Megane circulaba por calle San Lorenzo en sentido este-oeste y, al llegar a la intersección con Isthilart, redujo bruscamente la velocidad para girar hacia el norte, sin accionar previamente la luz de giro.

Esa maniobra habría provocado que la motocicleta que circulaba detrás impactara contra el lateral derecho del automóvil.

Lejos de detenerse para asistir al motociclista, el conductor continuó su marcha por calle San Lorenzo hacia el oeste y abandonó el lugar.

En la escena trabajó personal de la División Policía Científica, que secuestró la motocicleta siniestrada y diversas piezas desprendidas del automóvil, entre ellas un espejo retrovisor y una gaveta, elementos que fueron claves para el avance de la investigación.

Asimismo, fue localizada el arma reglamentaria del funcionario policial, que quedó bajo resguardo y fue remitida a la dependencia correspondiente.

Con el avance de las tareas investigativas, que incluyeron el análisis de registros fílmicos y la recepción de testimonios, los investigadores lograron establecer la identidad del presunto conductor.

Con esos elementos, la Justicia ordenó un allanamiento en un domicilio de Concordia, donde se secuestró el Renault Megane presuntamente involucrado en el siniestro y otros elementos de interés para la causa.

Además, fue detenido un hombre de 28 años, sindicado como el conductor que huyó tras el choque y que ahora quedó a disposición de la Justicia.

La causa es instruida por la fiscal Daniela Montangie, quien dispuso las medidas judiciales correspondientes mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente el hecho.