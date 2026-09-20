Detuvieron al delincuente que asaltó encapuchado y con un cuchillo un comercio de Chajarí

Un hombre mayor de edad fue detenido en Chajarí, acusado de haber protagonizado un asalto en un comercio de telefonía celular, donde habría ingresado encapuchado y amenazado con un arma blanca a una mujer para apoderarse de dinero en efectivo y un teléfono celular.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada este jueves alrededor de las 21:15, por una mujer mayor de edad, quien puso en conocimiento de la Policía el supuesto hecho de Robo Calificado.

A partir de las tareas investigativas, personal policial logró avanzar sobre la identidad del presunto autor y concretó un allanamiento y requisa domiciliaria, que arrojó resultado positivo.

Durante el procedimiento fueron secuestradas prendas de vestir y una bicicleta que habría sido utilizada para cometer el hecho.

Encontraron el cuchillo en un descampado

Uno de los elementos centrales de la investigación surgió cuando el sospechoso manifestó espontáneamente, ante testigos del acta, que se había despojado del arma blanca utilizada durante el asalto y que la había arrojado en un descampado de la ciudad.

Ante esta información, personal del Comando realizó un rastrillaje en un terreno baldío y logró localizar y secuestrar un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros, con mango y filo de color rosado.

Todos los elementos fueron formalmente secuestrados y quedaron incorporados a la investigación.

Quedó detenido

La situación fue comunicada a la Fiscalía local, que, previa autorización del Juez de Garantías, dispuso la detención del sospechoso, quien quedó alojado en la Comisaría N° 1 de Chajarí a disposición de la Justicia.

Según se informó a 7Paginas, en el procedimiento intervinieron efectivos del Comando, la Sección Investigaciones y Policía Científica, bajo la coordinación del jefe de la Comisaría Chajarí.