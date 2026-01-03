Detuvieron al delincuente que lesionó y amenazó a una mujer en Concordia

El procedimiento, según desinformó a 7Paginas, se concretó tras un hecho ocurrido el pasado 30 de diciembre de 2025, cuando una mujer resultó víctima de lesiones y amenazas, lo que dio inicio a una serie de tareas investigativas para esclarecer lo sucedido e identificar al responsable.

Como resultado de la investigación, la Justicia libró una orden de allanamiento y un pedido de captura y detención, los cuales fueron cumplimentados en la fecha. Durante el operativo, los efectivos procedieron al secuestro de diversos elementos de interés para la causa, entre ellos siete cartuchos calibre .22, dos cartuchos calibre .32, dos cartuchos calibre .28, un cartucho calibre .36 y una balanza digital con restos de cocaína. Además, se incautaron una tijera, piolín y varios recortes, elementos que también quedaron a disposición de la Justicia.

En el mismo procedimiento se logró dar cumplimiento al pedido de captura y detención vigente, recayendo la medida sobre el masculino señalado como presunto autor del hecho investigado.

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en el grave episodio que tuvo como víctima a una mujer de Concordia.