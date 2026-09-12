Detuvieron al último integrante de la banda de Concordia que era comandada por un exmilitar y cometía asaltos a mano armada

La investigación policial por una banda dedicada a cometer asaltos a mano armada en Concordia, que de acuerdo con las actuaciones era comandada por un exmilitar, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con la detención del último integrante que permanecía prófugo.

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal concretó el procedimiento en continuidad con la causa que investiga una serie de robos calificados registrados en distintos puntos de la ciudad.

Sobre el hombre detenido pesaba un mandamiento vigente de búsqueda y detención relacionado con los hechos investigados. De esta manera, con el procedimiento realizado recientemente, la Policía logró detener a todos los integrantes del grupo que estarían vinculados con la seguidilla de asaltos.

Una banda y un mismo modus operandi

De acuerdo con las actuaciones incorporadas a la causa, el ahora detenido estaría relacionado con los hechos ocurridos los días 30 de agosto, 3 de septiembre y 4 de septiembre, en los que habrían intervenido varias personas que utilizaron un mismo modus operandi.

La investigación apunta a determinar el grado de participación que tuvo cada uno de los integrantes en los diferentes episodios delictivos y establecer las responsabilidades correspondientes.

Armas, municiones y una camioneta

La nueva detención se suma a los resultados obtenidos durante los allanamientos realizados días atrás, cuando los investigadores secuestraron una importante cantidad de elementos que ahora forman parte de la causa.

Entre los elementos incautados se encuentran armas de fuego, cartuchería, teléfonos celulares, prendas de vestir y una camioneta Volkswagen Amarok, además de otros objetos considerados de interés para el avance de la investigación.

Los secuestros fueron considerados de relevancia para avanzar en el esclarecimiento de los robos y vincular a los distintos sospechosos con los hechos investigados.

Todos los integrantes detenidos

Con la captura del último sospechoso, la Policía dio por concretada la detención de todos los integrantes del grupo investigado por esta serie de asaltos.

La causa continúa ahora bajo la dirección del fiscal Martín Núñez, quien lleva adelante las diligencias judiciales correspondientes para determinar las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.

La investigación permanece abierta y no se descarta que puedan surgir nuevas medidas a partir del análisis de los elementos secuestrados y de las pruebas reunidas durante los procedimientos.