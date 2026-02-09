Detuvieron con drogas a la cómplice de un peligroso delincuente de Concordia

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió en la madrugada del lunes 9 de febrero, cuando un masculino ingresó a una vivienda que se encontraba sin medidas de seguridad y sustrajo una billetera con documentación personal. Tras la denuncia, personal de la Comisaría Cuarta y de áreas investigativas logró identificar al presunto autor del hurto como Aníbal Oscar Ibarrola, alias “Jana-Jana”, un delincuente con antecedentes en el ámbito local.

A partir de las tareas investigativas, se estableció que el sospechoso frecuentaba un domicilio ubicado en la intersección de Próspero Bovino y 11 de Noviembre, por lo que se solicitó una orden de allanamiento, la cual fue autorizada por el Juzgado de Garantías N°1, a cargo del Dr. Mauricio Guerrero.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 7:40 horas, notificándose en el lugar a Silvana Yamila Alejandra Soldá, de 34 años, propietaria de la vivienda. Durante la requisa, el personal policial secuestró 64 envoltorios de cocaína, con un peso total de 17 gramos, 21 cartuchos calibre .38 largo, dos teléfonos celulares, tijeras, envoltorios de nylon, un recipiente plástico y la suma de $729.100 en efectivo.

Ante el hallazgo, y por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió a la aprehensión de la mujer, quien quedó imputada por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Desde la Policía destacaron a 7Paginas, que el allanamiento permitió no solo avanzar en la causa por el hurto denunciado, sino también desarticular un punto de venta de drogas, reforzando las acciones preventivas en la zona norte de la ciudad. La detenida fue trasladada a dependencias policiales, quedando a disposición de la Justicia.