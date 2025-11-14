Detuvieron en Buenos Aires al cabecilla de la banda que asaltó la estación de servicio de Chajarí

La detención se concretó en la zona de calle Miralla al 3300, en Capital Federal, donde los efectivos federales localizaron al prófugo sobre quien pesaba una orden de captura emitida por la Justicia de Entre Ríos. El hombre, identificado como Pandolfi, quedó inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales para continuar con las diligencias correspondientes.

Un robo millonario y ejecutado con precisión

El violento robo ocurrió en la madrugada del 20 de julio en la estación de servicio ubicada sobre avenida Dr. Casillas, en Chajarí. De acuerdo con la investigación, al menos seis delincuentes llegaron en dos vehículos, forzaron el acceso a las oficinas de la empresa y se llevaron dos cajas fuertes que contenían una suma extraordinaria de dinero.

Los montos estimados ascienden a 800.000 dólares, 50 millones de pesos y cheques por otros 80 millones, uno de los botines más importantes registrados en la provincia en los últimos años.

Las cámaras de seguridad captaron con claridad el movimiento de la banda: el ingreso encapuchado, la carga de las cajas y la fuga por la Ruta Nacional 14, lo que permitió recrear el accionar del grupo.

Investigación con despliegue en varias provincias

El caso, a cargo del fiscal Matías Argüello De La Vega de la Unidad Fiscal de Chajarí, derivó en múltiples allanamientos en Entre Ríos y Buenos Aires. En uno de ellos, realizado en Concordia, se recuperaron las dos cajas fuertes y se incautaron dos vehículos utilizados por la banda, entre ellos una Volkswagen Suran.

Por la complejidad y alcance territorial del grupo criminal, intervino también el Departamento de Casos Especiales de la Policía Bonaerense, articulando tareas de inteligencia con fuerzas federales y provinciales.

Un golpe que impactó en toda la región

El asalto a la Axion de Chajarí generó un fuerte impacto en la comunidad por la magnitud del dinero robado, la organización del operativo y la violencia con la que fue ejecutado. La investigación determinó que los autores tenían conocimiento previo del lugar, del sistema de alarmas y de los movimientos internos.

Con la captura de “Gordo Jorge”, considerado el principal articulador del golpe, los investigadores avanzan en la identificación del resto de los integrantes de la banda y en el esclarecimiento total del hecho.

Próximos pasos

La Justicia entrerriana continuará ahora con las actuaciones correspondientes, incorporando al expediente todas las pruebas reunidas: imágenes, rastros telefónicos, vehículos secuestrados y declaraciones.

Mientras tanto, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.