Detuvieron en Buenos Aires al prófugo Gastón Plescia, vinculado a la banda del “Polaco” Martínez y la causa Escayola

La investigación se originó el 8 de mayo de 2025, a partir de un robo ocurrido en el kilómetro 248 de la Ruta Nacional 14. En aquella oportunidad, uno de los autores fue aprehendido en el lugar, en poder de un arma de fuego y una importante suma de dinero en dólares. A partir de ese hecho, se iniciaron tareas investigativas que permitieron identificar a los integrantes de la banda, su logística y a los presuntos entregadores.

Como resultado de la pesquisa, el 10 de diciembre de 2025 se concretaron ocho allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires, que culminaron con la detención de Rodolfo Mario Martínez, alias “El Polaco”, señalado como líder de la organización delictiva conocida como “Los Chacales de la Ruta”. En ese operativo, Plescia logró darse a la fuga, convirtiéndose en el último prófugo de la causa.

Con el avance de la investigación, se estableció además que Plescia habría participado en otro hecho delictivo bajo la modalidad “boquete”, ocurrido en la localidad de Villa Lynch, partido de San Martín. En ese robo se sustrajeron aproximadamente 80.000 dólares, joyas, un reloj Rolex de oro con diamantes, varias cadenas de oro —entre ellas una con un crucifijo de 60 gramos—, documentación, chaquetas y copias de llaves de una empresa y de un vehículo, utilizando un modus operandi similar al investigado en la causa principal.

Finalmente, en las últimas horas y tras nuevos allanamientos, se logró la captura de Mario Gastón Plescia, en cumplimiento de la orden de búsqueda y detención dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 1 de Concordia.

Según se informó a 7Paginas, en los próximos días el detenido será trasladado a la ciudad de Concordia, donde será indagado por el fiscal José Arias. Asimismo, permanecerá a disposición de la Justicia de la provincia de Buenos Aires por el robo investigado bajo la modalidad boquete.