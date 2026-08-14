Detuvieron en Concordia a dos hombres acusados de estafar a vecinos de Los Charrúas

Dos hombres mayores de edad fueron detenidos este jueves en Concordia, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia por un presunto caso de hurto y estafa en perjuicio de dos adultos mayores de Los Charrúas.

El operativo se concretó alrededor de las 15:30, cuando personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal llevó adelante tres allanamientos en distintos domicilios de la ciudad, por orden del Juzgado de Garantías a cargo del doctor Francisco Ledesma.

Los procedimientos arrojaron resultados positivos y permitieron secuestrar distintos elementos que serán incorporados a la investigación. Entre ellos se encuentran teléfonos celulares, documentación, un chip, un pendrive, carpetas con anotaciones y un libro con anotaciones varias, además de otros elementos considerados de interés para la causa.

Durante las diligencias también fue secuestrado un Volkswagen Gol de color blanco, que quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.

La causa tuvo su origen en una denuncia radicada en la Comisaría de Los Charrúas, relacionada con una presunta estafa que habría tenido como víctimas a dos personas mayores.

De acuerdo con las primeras actuaciones reunidas por los investigadores, entre los meses de enero y julio de este año, uno de los sospechosos habría sustraído dinero de la cuenta bancaria de una de las víctimas mediante distintas maniobras engañosas.

La investigación también apunta a una segunda maniobra. Posteriormente, y con la presunta colaboración de otro hombre, los involucrados habrían trasladado una camioneta Renault Kangoo desde Los Charrúas hacia Concordia, bajo el supuesto propósito de realizarle reparaciones.

Sin embargo, según la denuncia y las primeras evidencias incorporadas al expediente, el vehículo habría sido posteriormente vendido sin el consentimiento de su propietario.

En el marco de los allanamientos también se dio cumplimiento a los mandamientos judiciales de búsqueda y detención que pesaban sobre los dos hombres investigados.

Ambos fueron localizados y quedaron detenidos, a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjeron los hechos y establecer el grado de responsabilidad que le corresponde a cada uno.

Desde la fuerza indicaron a 7Paginas, que se continúan realizando las diligencias correspondientes, mientras los elementos secuestrados serán analizados y puestos a disposición de la autoridad judicial que interviene en la causa.