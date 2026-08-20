Detuvieron en Concordia a un hombre acusado de estafar a un comerciante con cheques robados

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizó este miércoles tres allanamientos simultáneos en Concordia, en el marco de una investigación por una presunta estafa cometida mediante la utilización de cheques denunciados como robados.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada por un comerciante dedicado a la venta de aberturas, quien manifestó que el 26 de junio de 2026 había concretado una importante operación por la venta de puertas y ventanas de aluminio.

De acuerdo a la denuncia, los materiales fueron retirados en tres oportunidades mediante distintos servicios de flete y los responsables de los traslados abonaron la mercadería con cheques que posteriormente fueron constatados como denunciados por robo.

A partir de las tareas investigativas y del relevamiento de las cámaras de seguridad de la Sala de Monitoreo, los investigadores lograron identificar las camionetas utilizadas para retirar los materiales y establecer los domicilios de sus propietarios.

Con esos elementos, se concretaron tres procedimientos en viviendas ubicadas en inmediaciones de República Argentina y bulevar Yuquerí/Yamandú Rodríguez, Isthilart y República Argentina Norte y calle 58.

Entre los elementos secuestrados se encuentran diez teléfonos celulares, una camioneta Chevrolet blanca y una Ford F-100 blanca, además de materiales que estarían relacionados con la investigación.

También fueron recuperadas nueve puertas placas y cuatro ventanas de aluminio.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron además un revólver calibre .38, cuya numeración de serie no era visible, una carabina calibre .22 y cartuchería de distintos calibres.

Por disposición de la fiscal interviniente, Dra. Julia Rivoira, un hombre quedó detenido por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

La detención se produjo en el marco de los procedimientos realizados mientras continúa la investigación por la presunta estafa con los cheques denunciados como robados.

En los allanamientos también fueron encontrados diversos materiales cuya procedencia se procura establecer. Por disposición de la magistratura interviniente, quedaron bajo resguardo en el Galpón La Arrocera.

Entre los elementos se detallaron:

Cuatro bultos de telgopor de 50 unidades cada uno.

Seis bultos de telgopor de 100 unidades cada uno.

Quince paquetes de machimbre de PVC de 10 unidades, de 20 centímetros por 5,95 metros, color blanco, además de dos unidades sueltas.

Quince paquetes de perfiles sodera “C” de chapa de 0,5 por 2,60 metros, de 12 unidades cada uno.

Dos perfiles sueltos.

Un paquete de uniones “H” de PVC de seis metros, de 15 unidades.

Un paquete de molduras perimetrales de seis metros, de 24 unidades.

Más elementos entregados voluntariamente

Posteriormente, como resultado de nuevas tareas investigativas, los policías lograron localizar otro domicilio ubicado en inmediaciones de calle 53 Oeste y De los Viñedos.

En ese lugar, el propietario realizó la entrega voluntaria de distintos elementos que podrían guardar relación con la causa.

Se trató de puertas, ventanas, ventanales, ventiluz y escuadras de aluminio.

Según manifestó el propietario del inmueble ante los investigadores, esos elementos habían sido dejados allí por un amigo para su resguardo.

Todo lo actuado fue puesto en conocimiento de la Fiscalía interviniente, a cargo de la Dra. Julia Rivoira, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades y establecer el destino de los materiales presuntamente adquiridos mediante los cheques denunciados como robados.

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Con información de policía de Concordia

Redaccion de 7Paginas