Detuvieron en el Túnel a uno de los sospechosos del robo a un hombre con discapacidad en Urdinarrain

El hecho ocurrió el martes por la tarde, cuando dos delincuentes ingresaron al domicilio de la víctima haciéndose pasar por vendedores. Uno de ellos ya había visitado el lugar en otras oportunidades, lo que habría facilitado el acceso. Una vez dentro, redujeron al anciano en el comedor y sustrajeron alrededor de 2.000 dólares y 1 millón de pesos que estaban guardados en un cajón.

La investigación

La policía inició un rápido operativo que incluyó el análisis de cámaras de seguridad de vecinos y del sistema de monitoreo. Así se pudo identificar el vehículo utilizado, una Volkswagen Suran radicada en Santa Fe.

Con la colaboración del puesto de control del Túnel Subfluvial, se logró interceptar el rodado cuando intentaba salir de la provincia. El conductor fue arrestado y se le secuestró el vehículo, además de 400 dólares, 613.500 pesos en efectivo y un teléfono celular. Todo quedó a disposición de la Fiscalía de Gualeguaychú.

Búsqueda de cómplices

Si bien la detención representa un avance en la investigación, las autoridades confirmaron que aún resta localizar al resto de los implicados. El subcomisario Hernán Cejas señaló que el robo no fue un hecho al azar, sino “un acto planificado, donde uno de los delincuentes tenía información previa sobre dónde se guardaba el dinero”.

La víctima, que sufrió un fuerte shock por la violenta situación, se encuentra bajo cuidado de familiares.

Las fuerzas de seguridad continúan con las tareas investigativas para dar con los cómplices y recuperar la totalidad del dinero sustraído.