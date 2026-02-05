7PAGINAS

Miércoles 4 de febrero de 2026
Detuvieron en Federación a un prófugo de la Justicia de Buenos Aires

Un hombre con pedido de captura vigente por parte de la Justicia de la provincia de Buenos Aires fue detenido este miércoles por la mañana en la ciudad de Federación, durante un procedimiento de rutina realizado por personal policial.
Según se informó a 7Paginas, efectivos de la División Investigaciones se encontraban realizando recorridas preventivas por calle Dorrego cuando procedieron a la identificación de un ciudadano de sexo masculino, mayor de edad, oriundo de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

Al verificar sus datos a través del sistema correspondiente, se constató que sobre el individuo pesaba un pedido de captura vigente, requerido por el Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de la provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación, se mantuvo comunicación telefónica con el juzgado interviniente, desde donde se impartieron las diligencias a seguir en relación al sujeto, quien actualmente se encontraba residiendo en la ciudad de Federación.

El hombre quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones de rigor conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial competente.