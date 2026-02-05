Detuvieron en Federación a un prófugo de la Justicia de Buenos Aires

Según se informó a 7Paginas, efectivos de la División Investigaciones se encontraban realizando recorridas preventivas por calle Dorrego cuando procedieron a la identificación de un ciudadano de sexo masculino, mayor de edad, oriundo de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

Al verificar sus datos a través del sistema correspondiente, se constató que sobre el individuo pesaba un pedido de captura vigente, requerido por el Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de la provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación, se mantuvo comunicación telefónica con el juzgado interviniente, desde donde se impartieron las diligencias a seguir en relación al sujeto, quien actualmente se encontraba residiendo en la ciudad de Federación.

El hombre quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones de rigor conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial competente.