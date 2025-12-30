Detuvieron en Villa Busti a un hombre vinculado al robo en un vivero de Concordia

Según se informó a 7Paginas, el hecho fue esclarecido a partir del análisis de registros de cámaras de seguridad, donde se logró identificar a un masculino que ingresó al local y sustrajo diversos elementos. A partir de esas pruebas, la Justicia dispuso órdenes de allanamiento en distintos domicilios de la zona.

Como resultado de los procedimientos, la Policía secuestró una gorra con visera de color rojo marca “Lacoste”, una remachadora, un par de zapatillas, dos cartuchos calibre .22 y un arma de fuego tipo carabina reformada, con culata de madera. Además, en un pasillo externo a uno de los domicilios allanados se localizó lo que comúnmente se conoce como “descarte”: un envoltorio de nylon que contenía cocaína, con resultado positivo al test orientativo.

Tras el operativo, un hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego. La causa es llevada adelante por la fiscal interviniente, Dra. Natalia Conti.