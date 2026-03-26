Deuda Pública: El Justicialismo propuso un dictamen propio con técnicos independientes y el proyecto volvió a comisión

En una jornada marcada por el consenso político en la Cámara de Diputados, el bloque justicialista «Más Para Entre Ríos» logró que el proyecto de creación de una comisión para investigar la deuda pública provincial regrese a la Comisión de Legislación General. La decisión, tomada por unanimidad, se dio luego de que la oposición presentara un dictamen propio que busca dotar al organismo de un carácter permanente y un perfil técnico más profundo.

A diferencia del proyecto original del Poder Ejecutivo, que planteaba una «Comisión Especial» integrada mayoritariamente por políticos, la iniciativa del PJ propone la creación de una Comisión Permanente de Seguimiento de la Deuda Pública, incorporando voces de la sociedad civil y especialistas académicos.

Pluralidad y respaldo técnico

El punto más distintivo de la propuesta opositora es la integración de técnicos independientes. Mientras que el oficialismo sugería una estructura de nueve miembros (seis legisladores y tres del Ejecutivo), el justicialismo propone una composición que garantice equilibrio:

Poder Legislativo: 2 senadores y 2 diputados (uno por la mayoría y uno por la minoría en cada cámara).

Poder Ejecutivo: 2 representantes designados por el Gobernador.

Sociedad Civil: 3 técnicos en representación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Colegio de la Abogacía y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Control ciudadano y sistema de “semáforo”

La iniciativa busca que la información de la deuda no quede bajo siete llaves, sino que sea de acceso público y fácil comprensión. Entre las herramientas novedosas que incorpora el proyecto se destacan:

Tablero Georreferenciado: Un mapa público que permitirá a los ciudadanos ver exactamente qué obras e inversiones se financiaron con cada endeudamiento.

Sistema de Semáforo: Una herramienta visual para evaluar la sostenibilidad de la deuda de manera sencilla.

Lenguaje Coloquial: El Informe Anual de Deuda Pública deberá ser redactado de forma accesible para personas no familiarizadas con las finanzas.

Objetivos de fondo

La comisión tendrá facultades para realizar un análisis histórico completo, determinando si los fondos se utilizaron para gastos corrientes o inversiones productivas. También medirá indicadores clave como la deuda por habitante y su peso real sobre el presupuesto provincial, con actualizaciones que deberán ser, como mínimo, trimestrales.

Desde el bloque «Más Para Entre Ríos» señalaron que el objetivo es aportar «transparencia, veracidad y control ciudadano». Por su parte, el oficialismo acompañó el regreso del expediente a comisión, valorando positivamente los aportes técnicos que enriquecen la discusión sobre una de las problemáticas más sensibles de las finanzas entrerrianas.

Por Pedro Martinez