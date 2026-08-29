Día de la Ancianidad: Concordia reafirma su compromiso con los derechos y la inclusión de las personas mayores

En el marco del Día de la Ancianidad, la Municipalidad de Concordia reafirmó su compromiso con la promoción de los derechos, la inclusión y la participación activa de las personas mayores.

La fecha recuerda el 28 de agosto de 1948, cuando fueron proclamados en nuestro país los Derechos de la Ancianidad, principios que posteriormente fueron incorporados a la Constitución Nacional de 1949.

Desde el Municipio destacaron la necesidad de continuar construyendo una sociedad en la que las personas mayores sean reconocidas por su experiencia, sus capacidades y el aporte que realizan a la comunidad.

“Hablar de las personas mayores es hablar de derechos”

La jefa del Departamento de Políticas para la Tercera Edad, Gladys Portugal, señaló que la fecha representa una oportunidad para poner en valor las historias y experiencias de quienes transitan esta etapa de la vida.

“Esta fecha nos invita a valorar las historias, los conocimientos y las experiencias de cada persona mayor. Desde el Municipio trabajamos para que puedan desarrollar una vida activa, digna y con derechos, fortaleciendo espacios de encuentro, participación e inclusión”, expresó.

Portugal remarcó además que las políticas destinadas a las personas mayores deben contemplar no solamente el acompañamiento, sino también la generación de oportunidades para que puedan continuar participando activamente de la vida comunitaria.

“Hablar de las personas mayores es hablar de derechos, de respeto y de oportunidades. Queremos una Concordia donde puedan seguir participando, aportando y disfrutando plenamente de esta etapa de la vida”, afirmó.

El valor del asociativismo y la participación

Por su parte, el director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, destacó la importancia de generar espacios que permitan fortalecer los vínculos y la participación comunitaria.

“Las personas mayores tienen mucho para aportar desde sus conocimientos, sus experiencias y sus historias de vida. Promover el asociativismo y la participación es también una manera de reconocer ese enorme capital social”, sostuvo.

Gorostegui consideró que los espacios de encuentro permiten fortalecer la integración y el intercambio de saberes entre los integrantes de la comunidad.

“Cuando generamos espacios donde las personas pueden encontrarse, organizarse y compartir saberes, estamos construyendo una comunidad más solidaria, inclusiva y participativa. El desafío es seguir generando oportunidades para que nadie quede afuera”, afirmó.

Políticas para una vida activa y autónoma

Desde la Municipalidad de Concordia señalaron que se continúa trabajando en políticas y propuestas destinadas a acompañar a las personas mayores, con especial énfasis en la autonomía, la participación social y el bienestar.

En este marco, el Día de la Ancianidad se presenta como una jornada para reconocer el aporte de las personas mayores a la sociedad y, al mismo tiempo, reafirmar la necesidad de garantizar espacios donde puedan ejercer plenamente sus derechos, compartir sus conocimientos y continuar siendo protagonistas de la vida comunitaria.