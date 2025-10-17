Dia de la Madre, un afectuoso saludo desde la UOEMC

“Quiero saludar a todas nuestras madres trabajadoras de la Municipalidad de Concordia en estos tiempos difíciles y complejos, en donde debemos seguir cuidándonos. Reciban cada una de ustedes nuestro saludo y un abrazo virtual, fraterno y con mucho afecto, por su calidad de Madres Trabajadoras, protectoras de su hogar”, expresó Torres.

El dirigente sindical también hizo extensivo el reconocimiento en nombre de la comisión directiva del gremio, subrayando el compromiso y la fortaleza de las trabajadoras municipales.

“Desde la comisión directiva de la UOEMC queremos en esta fecha expresarles nuestro respeto y cariño, por todo el amor de madre que entregan a sus familias y a los compañeros de trabajo”, agregó.

Concluyendo su mensaje, Torres y la comisión directiva de la UOEMC desearon a todas las madres un muy feliz día, en homenaje a su esfuerzo cotidiano, su dedicación y su amor incondicional.

Redaccion de 7Paginas