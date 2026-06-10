Día de la Seguridad Vial: El inspector Adolfo Barrios concientiza con sus históricas «barrileteadas viales»

Barrios cuenta con una vasta experiencia en el transporte antes de volcarse a la función pública: «Antes de ingresar a Tránsito fui taxista en Buenos Aires y colectivero de larga distancia en la empresa Costera Criolla», recordó, sumando más de tres décadas de conocimiento empírico sobre el comportamiento de los conductores en calles y rutas.

Cifras que alarman: Las víctimas se duplican

El panorama que describe el inspector para este 2026 es sumamente preocupante. Históricamente, Argentina registraba una media de más de 4.000 muertes al año en accidentes de tránsito —lo que equivale a unas diez muertes por día, superando ampliamente los casos de homicidio—. Sin embargo, Barrios advierte que hoy en día las víctimas se han duplicado.

El análisis de la siniestralidad vial actual revela datos clave sobre dónde y cuándo ocurren las tragedias:

El 70% de los accidentes fatales se producen en rutas.

El 30% restante ocurre dentro del entramado de las ciudades.

El momento de mayor riesgo se concentra de manera sostenida en horas de la madrugada, entre los días sábados y domingos.

«Charlas de semáforo» y barrileteadas: Una vida dedicada a educar

Ante esta realidad, la labor preventiva se vuelve una herramienta urgente. Barrios recordó el fuerte compromiso local asumido durante la campaña mundial impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre 2010 y 2020 para reducir los fallecidos por accidentes.

En aquellos años, el inspector concordiense se puso al frente de campañas innovadoras que dejaron una marca en la comunidad, como las recordadas «barrileteadas viales» y la edición de su propia revista educativa titulada «Charlas de semáforo», iniciativas pensadas para interpelar a los ciudadanos y, especialmente, a los más jóvenes desde un enfoque pedagógico y comunitario.

En un nuevo Día de la Seguridad Vial, el testimonio y las acciones de servidores públicos como Adolfo Barrios refuerzan la necesidad de entender que la prudencia al volante y el respeto por las normas no son una opción, sino una condición indispensable para salvar vidas.