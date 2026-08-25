En el marco del 25 de agosto, Día de los Policías Entrerrianos Caídos en Cumplimiento del Deber, la Policía de Entre Ríos realizó una ceremonia conmemorativa en homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que perdieron su vida en el cumplimiento de su misión de servir y proteger a la comunidad.

La ceremonia se llevó a cabo en la sede de la Dirección General de Institutos Policiales, ubicada en la ciudad de Paraná, y fue presidida por la Vicegobernadora de la Provincia, Dra. Alicia Aluani, acompañada por el Jefe de Policía de Entre Ríos, Comisario General Lic. Claudio Omar González; el Subjefe de Policía, Comisario General Lic. Juan Marcelo Claucich; Directores y Subdirectores Generales, integrantes de la Plana Mayor y Jefes de Divisiones.

El acto comenzó con un oficio religioso y continuó con una declamación a cargo de Cadetes y Aspirantes de la Institución, quienes evocaron, a través de sus palabras, el compromiso, la vocación de servicio y el legado de quienes dieron su vida por la sociedad entrerriana.

Seguidamente, se realizó la evocación de los Policías Entrerrianos Caídos en Cumplimiento del Deber, momento de profundo respeto y emoción, seguido por un minuto de silencio en su memoria.

Como cierre de la ceremonia, se efectuó la colocación de una corona de laureles, símbolo de reconocimiento, honor y gratitud hacia quienes dejaron un legado imborrable en la Institución policial.

De esta manera, la Policía de Entre Ríos volvió a rendir homenaje a sus caídos, reafirmando que su memoria permanece viva y que el sacrificio de quienes entregaron su vida en cumplimiento del deber constituye un legado permanente para las nuevas generaciones de policías.