Dia del Ejército Argentino: “Nos sumamos a este aniversario preparándonos para la guerra”, afirmó el jefe del Regimiento de Concordia Camarino

Este viernes 29 de mayo, el Regimiento de Caballería de Tanques 6 «Blandengues» de la ciudad de Concordia vistió sus mejores galas para conmemorar el 216° aniversario de la creación del Ejército Argentino. El acto central estuvo presidido por el jefe de la guarnición local, Teniente Coronel Jorge Andrés Camarino, y contó con la presencia destacada del intendente de la ciudad, Francisco Azcué, además de representantes de diversas instituciones civiles, fuerzas de seguridad y amigos de la unidad militar.

La fecha evoca el nacimiento de la fuerza armada terrestre, cuya organización formal se remonta a los albores de la Revolución de Mayo de 1810, marchando de forma paralela al nacimiento de la propia Nación.

«Nuestra principal misión es prepararnos para la guerra»

En diálogo exclusivo con 7Paginas, el Teniente Coronel Camarino expresó el orgullo de la guarnición en este día festivo, pero sin desatender el rigor profesional que caracteriza a la fuerza de defensa.

“Hacemos un alto en nuestras actividades diarias para celebrar, pero sin perder de vista nuestra principal actividad y misión constitucional, que es prepararnos para la guerra. Celebramos trabajando y buscando siempre la excelencia para poder defender nuestra patria de la mejor manera”, definió con firmeza el jefe militar.

Al ser consultado sobre la actualidad del Regimiento local, Camarino llevó tranquilidad y destacó el presente operativo de la unidad de Concordia: “El regimiento está muy bien, enfocado de forma permanente en su misión. Cada uno de los integrantes trabaja día a día con la alta motivación que genera vestir el uniforme de la patria y con el constante acompañamiento de la comunidad civil y las autoridades locales”.

Azcué: «Necesitamos volver a respetar a nuestras Fuerzas Armadas»

Por su parte, el intendente Francisco Azcué acompañó los festejos y subrayó la importancia de consolidar los lazos institucionales entre el Ejecutivo municipal y el Regimiento de caballería blindada.

“Es un verdadero honor acompañar al glorioso Ejército Argentino en su día. Aprovechamos este evento para fortalecer el vínculo estrecho que nos une con el Regimiento Blandengues, con quienes venimos realizando distintas tareas conjuntas, como los talleres de formación en oficios y la asistencia logística ante diversas contingencias en la ciudad”, detalló el presidente municipal.

Azcué también reflexionó sobre el valor estratégico de la defensa nacional y el respeto civil hacia la vida militar: “Esta es una institución fundamental donde se aprende a defender a la patria. En estos momentos de nuestro país, necesitamos recuperar ese patriotismo, volver a respetar a las instituciones y, sobre todo, a nuestras Fuerzas Armadas y de seguridad”.

Para finalizar, el intendente concordiense fue categórico respecto a las responsabilidades estatales en la materia: “Debemos ser conscientes de la función esencial que cumplen. Uno de los roles más importantes que tiene el Estado es sostener un sistema de defensa con fuerzas armadas competentes que estén preparadas para el combate y resguarden nuestra soberanía. Nos sentimos sumamente orgullosos de este regimiento, que ya es parte indisoluble de la identidad y de la historia de Concordia”.

Cobertura y fotos: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas