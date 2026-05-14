Día del Sanitarista: «Estamos trabajando en conjunto con la intervención para sacar el EDOS adelante», dijo Marcelo Vazquez

El encuentro tuvo lugar en el salón de usos múltiples de la sede sindical, ubicada en calle Concejal Veiga 830, espacio que ha sido recientemente restaurado como parte de las acciones de mejora de la actual gestión.

Un trabajo «codo a codo» con la intervención

Consultado por 7Páginas sobre el presente de la institución, Vázquez fue claro al definir la relación con las autoridades designadas por la Municipalidad de Concordia: «La convivencia con la intervención es de buen diálogo; estamos trabajando en conjunto para mejorar y sacar adelante a Obras Sanitarias».

El dirigente gremial, que representa a un total de 200 trabajadores distribuidos entre cuadrillas, administrativos y personal de la planta potabilizadora, reconoció que, si bien la situación laboral a nivel nacional es preocupante, en el ámbito local se están logrando avances.

«Estamos solicitando los elementos necesarios y, de una manera u otra, están cumpliendo. Quizás no en los tiempos que uno quisiera, pero las cosas están llegando», afirmó Vázquez.

Desafíos salariales y operativos

Respecto a la situación económica de los empleados, el secretario general no ocultó que el tema salarial es un punto a mejorar. «Estamos bajos en lo salarial, como está el país en general; no estamos bien, pero estamos aguantando lo justo», explicó con sinceridad.

Asimismo, Vázquez envió un mensaje a los vecinos de Concordia, conscientes de que el EDOS maneja una de las áreas más críticas de la ciudad: el servicio de agua y cloacas.

«Sabemos que hay gente desconforme cuando hay problemas, pero nosotros le ponemos a diario toda la voluntad para solucionar los inconvenientes del vecino. Nuestro mensaje para el trabajador es que estemos más unidos que nunca para sacar esto adelante».

Un balance positivo

Para el referente del SEOS, el panorama es positivo siempre que se mantenga el canal de comunicación abierto entre el sindicato y la conducción del ente. La jornada de festejo sirvió no solo para celebrar su oficio, sino para reafirmar el objetivo de normalizar y potenciar un servicio vital para todos los concordienses.

Redaccion de 7Paginas