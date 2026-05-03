Día del Trabajador: cayó un 8% el turismo respecto a 2025, pero Concordia se destacó entre los destinos más elegidos

De acuerdo al relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), al que tuvo acceso 7Paginas, el movimiento turístico alcanzó a 1.066.464 personas en todo el país, generando un impacto económico de $235.008 millones. Sin embargo, el informe advierte una desaceleración marcada por estadías más cortas —de apenas dos noches en promedio— y un gasto más contenido por parte de los viajeros.

El gasto diario promedio se ubicó en $110.181, lo que representa una caída real del 1,6% respecto al año anterior, mientras que el gasto total descendió un 32,9%. Este comportamiento responde a un contexto económico más ajustado, donde predominaron escapadas de cercanía y consumos básicos por sobre actividades recreativas.

Concordia, entre los puntos altos del fin de semana

Dentro de un escenario general con niveles de actividad dispares, Concordia logró posicionarse como uno de los destinos con mejor rendimiento, impulsada principalmente por la realización de una fecha del TC2000.

Este evento deportivo generó niveles de ocupación prácticamente completos, especialmente en alojamientos cercanos al autódromo, marcando una excepción dentro del panorama provincial.

Entre Ríos, con actividad moderada

En el caso de Entre Ríos, el movimiento turístico fue calificado como bajo y heterogéneo. La cercanía con Semana Santa, la duración del feriado y la situación económica incidieron en la decisión de viajar, predominando el excursionismo y las estadías breves.

Aun así, distintas localidades lograron sostener la actividad mediante eventos y propuestas locales. Crespo fue sede del Rally Entrerriano, La Paz recibió el Campeonato Entrerriano de Karting, mientras que ciudades como San José y Villa Elisa impulsaron ferias de emprendedores.

El turismo termal volvió a destacarse como uno de los principales atractivos, especialmente en destinos como Federación y Chajarí. Por su parte, Gualeguaychú alcanzó niveles de reservas superiores al 70%, mientras que Colón registró una ocupación promedio del 45%.

Tendencias: viajes más cortos y consumo cuidado

El informe de CAME también remarca una tendencia que se repite en otros fines de semana largos: viajes más cortos, menor anticipación en las reservas y un fuerte protagonismo de las billeteras virtuales y pagos digitales.

A nivel nacional, destinos tradicionales como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Carlos de Bariloche y Puerto Iguazú mantuvieron su atractivo, aunque con niveles más moderados que en otras ocasiones.

En paralelo, eventos como la Fiesta Nacional del Surubí en Goya o competencias deportivas en distintos puntos del país demostraron que las propuestas específicas siguen siendo claves para dinamizar la actividad.

Un año con números en alza

Pese a la caída interanual en este feriado puntual, el balance acumulado del año muestra signos positivos: en los cuatro fines de semana largos de 2026 ya viajaron más de 7,9 millones de turistas, un 8,1% más que en el mismo período de 2025.

El desafío para el sector será sostener este nivel de movimiento en un contexto económico complejo, donde los eventos y las propuestas diferenciadas aparecen como herramientas fundamentales para atraer visitantes.

Redaccion de 7Paginas