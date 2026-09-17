Día histórico para Colón: quedó formalmente constituida la Agencia para el Desarrollo

Colón dio este miércoles un paso considerado estratégico para su futuro económico con la constitución formal de la Agencia para el Desarrollo de Colón, un nuevo ámbito permanente de articulación entre el Estado, el sector privado, instituciones y los distintos actores del entramado productivo y turístico de la ciudad y la región.

El acto se desarrolló en el Centro para el Desarrollo de Colón (CDC) y estuvo encabezado por el intendente José Luis Walser, acompañado por funcionarios municipales, concejales, empresarios, productores, emprendedores, representantes del turismo, instituciones educativas y otros referentes de la actividad económica local.

Durante la jornada se firmó el Acta Constitutiva y quedó conformada la primera Comisión Directiva de la Agencia, formalizando un proceso de trabajo público-privado que se viene desarrollando desde hace varios años mediante reuniones sectoriales, mesas de diálogo y encuentros entre el Municipio y diferentes sectores de la comunidad.

Una estrategia para las próximas décadas

La Agencia tendrá como misión diseñar, gestionar e implementar estrategias de desarrollo económico, con objetivos vinculados a la promoción de inversiones, la generación de empleo, el fortalecimiento de las PyMEs, la formación de capital humano, la competitividad y el desarrollo turístico.

La planificación estará organizada en cuatro grandes ejes: turismo, industria, producción y tecnología.

La iniciativa apunta, además, a avanzar hacia una matriz económica más diversificada, en la que el turismo continúe teniendo un papel central, pero acompañado por nuevas inversiones, actividad industrial, producción, innovación y herramientas tecnológicas.

Un proceso que comenzó años atrás

La constitución de la Agencia representa la continuidad de un proceso que tuvo uno de sus principales puntos de partida en noviembre de 2025, cuando se realizó el 1.º Foro de Integración para el Desarrollo.

En aquella oportunidad fue presentado el “Modelo Colón – Hacia un desarrollo económico integral” y se firmó la primera Carta de Compromiso para el Desarrollo.

A partir de entonces se profundizaron las mesas sectoriales y los encuentros con empresas e instituciones, hasta avanzar durante 2026 en la definición de la estructura de la Agencia, sus prioridades y una agenda común.

En paralelo, el Municipio impulsó herramientas como el Parque Industrial Mixto, la Feria Binacional de la Industria y la Producción, programas de formación técnica público-privada, incentivos para nuevas inversiones y distintas propuestas de capacitación y vinculación empresarial.

Representación pública y privada

La primera Comisión Directiva quedó presidida por Juan Pablo Villalba, secretario de Desarrollo Humano, mientras que Manuel Bonvin, representante de FADEL y del sector productivo, asumirá la vicepresidencia.

Carolina Bombig, directora de Industria, Producción y Empleo, será la secretaria, y Diego Arlettaz, representante del sector productivo, ocupará la tesorería.

Como vocales fueron designados Federico Pérez, Raúl Acuña, Ariel Giani, Daniel Iván Kolankowsky, Rolando Martín, Federico Escher y Samantha Aguilar.

También estarán representados los distintos bloques del Honorable Concejo Deliberante, a través de Karen Kuliat, Edgardo Luciani, Martín Medina y Roy Liberman.

La estructura contempla además una Comisión Ampliada, que permitirá incorporar a empresas, entidades profesionales, asociaciones productivas y otros actores del ecosistema económico local.

“El faro del desarrollo que planteamos para Colón”

Durante el acto, el intendente José Luis Walser destacó el camino recorrido desde 2019 y señaló que la creación de la Agencia representa la institucionalización de una forma de pensar el crecimiento de Colón de manera conjunta.

“La Agencia para el Desarrollo es el faro del desarrollo que planteamos para Colón. Es el lugar donde vamos a coincidir lo público y lo privado para mirar hacia adelante y definir cuáles son las acciones que tenemos que seguir”.

Walser sostuvo que esta nueva etapa está vinculada con el objetivo de construir una matriz económica más diversificada, incorporando a la producción, la industria, la tecnología y las nuevas inversiones como complementos del turismo.

También remarcó la importancia de la articulación entre el Municipio, las empresas y las instituciones para sostener políticas de largo plazo.

“Hoy constituimos institucionalmente la Agencia, pero acá hay gente que viene trabajando hace mucho tiempo en distintas acciones y que, de ahora en adelante, lo hará de una manera institucional”.

La mirada del sector productivo

El presidente de la Agencia, Juan Pablo Villalba, destacó el carácter histórico de la jornada y sostuvo que el nuevo espacio nació a partir de numerosas conversaciones entre los distintos sectores.

“Este es un momento que va a quedar en la historia. Nació de muchísimas conversaciones y de entender que no se puede planificar una ciudad sin una mirada conjunta y territorial”.

Por su parte, el vicepresidente Manuel Bonvin valoró la posibilidad de generar sinergias entre turismo, producción e industria, mientras que Diego Arlettaz puso el foco en el fortalecimiento del entramado productivo y emprendedor.

Desde el sector turístico, Rolando Martín planteó la necesidad de que las distintas actividades económicas puedan complementarse para generar oportunidades para toda la comunidad.

La premisa expresada durante el encuentro fue avanzar hacia una mirada integral, donde turismo, producción, industria, comercio, tecnología, educación y servicios formen parte de una misma estrategia de desarrollo.

Primeras herramientas y proyectos

La jornada también permitió presentar distintas iniciativas que comenzarán a formar parte de esta nueva etapa, entre ellas el Portal de Empleo, propuestas de capacitación vinculadas a oficios y logística, la experiencia tecnológica local BOTTA y una exposición sobre comercio exterior a cargo de Celeste Ballay.

Estas acciones se suman a los incentivos municipales para nuevas inversiones, la capacitación técnica articulada con instituciones educativas y el desarrollo del Parque Industrial Mixto, donde durante 2026 comenzaron trabajos de apertura de calles y ya existen empresas que analizan posibilidades de radicación.

El desafío que comienza

El Acta Constitutiva establece entre sus principales lineamientos avanzar progresivamente en la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo Económico Integral de Colón, sustentado en la articulación público-privada, la atracción de inversiones, el fortalecimiento productivo y turístico, la formación, el empleo, la innovación y la integración regional y binacional.

Con la Agencia formalmente constituida, Colón inicia ahora una nueva etapa institucional: transformar el diálogo entre los sectores en planificación, la planificación en proyectos y esos proyectos en nuevas oportunidades de desarrollo para la ciudad y la región.

Con información de prensa municipal de Colon

Redaccion de 7Paginas