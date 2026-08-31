Día histórico para el fútbol de Federación: el “Pepo” Saucedo se mide ante River Plate

El fútbol de Federación vivirá este lunes una jornada muy especial, con un representante de la ciudad como protagonista de un partido que reunirá a grandes figuras del fútbol argentino.

Se trata de “Pepo” Saucedo, futbolista surgido de Federación, quien tendrá la oportunidad de disputar un encuentro de la categoría +35 frente a River Plate, en el marco del partido que protagonizarán Estudiantes de La Plata y el conjunto millonario en el predio de Cantilo.

El federaense será parte de una jornada que promete ser inolvidable, ya que tendrá la posibilidad de compartir cancha y medirse ante reconocidas figuras que dejaron su huella tanto en el fútbol nacional como internacional.

Entre los nombres destacados que estarán del lado de River aparecen Ariel “El Burrito” Ortega, Alejandro “Chori” Domínguez, Esteban “Bichi” Fuertes, Jonathan Maidana y Rodrigo Mora, entre otras figuras de reconocida trayectoria.

Para el fútbol de Federación, la presencia de Saucedo representa un motivo de orgullo, al tratarse de un jugador surgido de la ciudad que tendrá la posibilidad de participar de un encuentro de estas características y compartir el terreno de juego con históricos protagonistas del fútbol argentino.

Será, sin dudas, un partidazo y una experiencia única para el jugador federaense, que llevará el nombre de Federación a una cancha donde se encontrarán generaciones de futbolistas que hicieron historia.

La jornada quedará seguramente guardada como un capítulo especial para el deporte de la ciudad: Federación tendrá a uno de los suyos dentro de la cancha, frente a verdaderas leyendas del fútbol argentino.

Redaccion de 7Paginas